ナフサは足りています」その言葉を聞いて、安心した人もいるかもしれない。たしかに劇的な欠品が多発しているわけではない。しかし、減税インフルエンサーのオオサワ・キヌヨ氏は疑問を投げかける。「政府が足りていると言い続ける間、流通の末端では小さな異変が積み重なっている。安心するのではなく、何かがおかしいと感じた人の感覚は正しい」工場の棚から在庫が静かに消えていく。じわじわと、確実に----。 【画像】