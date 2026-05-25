中東情勢悪化後、日本向けの船として初めてホルムズ海峡を通過した原油タンカーが伊勢湾を航行中です。正午ごろには、愛知県にある製油所に到着する見込みです。カメラマン「原油タンカー出光丸が伊勢湾を北上しています。日本の国旗や出光のマークが見えます」出光興産の原油タンカー「出光丸」は、サウジアラビアでおよそ200万バレルの原油を積み、現在、伊勢湾を北に向かって進んでいます。出光丸は、中東情勢悪化後、ホルムズ