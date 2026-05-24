ホルムズ海峡通過の許可を待つ貨物船と、ペルシャ湾沿岸に見える人々＝15日、イラン・バンダルアバス（ゲッティ＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は23日、米国とイランが60日間の停戦延長で合意に近づいていると報じた。事実上の封鎖が続くエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の段階的な通航再開や、イランが保有する濃縮ウランの取り扱いに関する項目も盛り込まれるとしている。イラ