◇パ・リーグ ソフトバンク7―0オリックス（2026年4月18日 みずほペイペイ）

【記者フリートーク】小学6年までサッカー少年でサイドバックだった。中学では軟式野球に打ち込み、その時の遠投に、この日は7つの球種を操った多彩な投球の原点があるという。

「球の半分を黒く塗って回転を確認しながら投げてました。昔から変化球には興味があったんですよね」

まずはダルビッシュの著書「変化球バイブル」を読み、カーブを吸収した。千葉・専大松戸の持丸修一監督にはスライダー、フォーク、チェンジアップを学んだ。プロ入り後も探求は続いた。「18年にカットボールを習得し、チェンジアップは杉内（俊哉）さんの握り方をまねした。パワーカーブはブライアン・ロドリゲス（前日本ハム）に投げ方から習って、ツーシームは米国にいた時に取り入れた」。指が長いという自身の利点も生かしている。

ほか縦スラ、遅いカーブもあり、球種は2桁に及ぶが、「新たに小さい変化のスラを投げたいし、何球種あるか分からないくらいにしたい」と探求心は尽きない。 （ソフトバンク担当・井上 満夫）