£Æ£±¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤ÈÄ¶¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥­¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤¬º£ÅÙ¤Ï?¤¹¤·¥Ç¡¼¥È?¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ì¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï£³·îËö¤Î£Æ£±ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÁ°¤ËÆ²¡¹¤È?¸¶½É¥Ç¡¼¥È?¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î²èÁü¤¬¿ôÂ¿¤¯³È»¶¤µ¤ì¤ÆÇ®°¦Àâ¤¬Ê¨Æ­¡££·Æü¤Ë¤Ï¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ò°¦¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤¿Æ°²è¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸òºÝÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú