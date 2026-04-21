ホワイトソックス・村上宗隆（写真＝Getty Images） BASEBALL KING

ホワイトソックス・村上宗隆、大谷翔平に大差をつけている指標あった

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • MLBで村上宗隆が今季8号2ランを放ち、チームの勝利に貢献した
  • 村上の怪力ぶりを示す数字や指標はすでにいくつか語られている
  • HR/FBと呼ばれる指標で大谷翔平にダブルスコアをつけている
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