男子児童の遺体遺棄事件で逮捕された父親の乗用車を、警察が検証しています。 京都府南丹市の山林で安達結希（ゆき）さん(11)の遺体が見つかった事件で、警察は21日朝から、逮捕された父親の優季（ゆうき）容疑者の乗用車に対して鑑識作業を行っています。 車は4月17日に自宅から押収されていました。 警察は、優季容疑者がこの車に遺体を乗せて運んだとみていて、痕跡がないか調べています。