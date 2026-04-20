「快く思わない親族が…」「結希くんのお母さんが初めて結婚したとき、安達家の親族には快く思わない人もいたと聞いています。お母さんは結希くんが１歳になる頃に離婚して、京都に戻ってきました」安達家を知る女性は、FRIDAYデジタルの取材にこう語った。日本中が注目する事件の当事者となった一家。その内情が、徐々に明らかになりつつある――。京都府南丹市園部町の山中に小学６年生・安達結希くん（11）の死体が遺棄された事