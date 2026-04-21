開幕から約１か月が経とうとしているＭＬＢで早くも「最初に解雇される監督は誰だ」と米メディア「ファンサイデッド」が特集している。もっとも苦戦を強いられているはリーグ東地区最下位メッツのメンドーサ監督でここまで７勝１５敗で１１連敗中。ソト離脱の不運だけでなく、攻撃陣の落ち込みで名門の座が崩壊しかねない危機に瀕し、すでにメンドーサ監督の後任人事が取りざたされている。メッツと同地区で同じく低迷している