アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの2週間の停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べました。停戦期限はアメリカ東部時間の22日夕方としています。トランプ大統領は20日、ブルームバーグのインタビューで、イランとの停戦期限までに戦闘終結に向けた合意ができない場合、停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べました。また、イランとの合意が成立するまで、アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖を解除する考えは