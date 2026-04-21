中国のSNS・小紅書（RED）に13日、「日本人から見た中国人の本当の印象」と題する投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者の女性は「私は日本で約20年生活する中で多くの日本人に同じ質問をしてきた。『あなたの目に中国人はどのように映っていますか？』と。その答えは、実に率直なものだった」とし、日本人から聞いた中国人の印象として3点を挙げた。1つ目の印象は「賢くて行動力がある」だったといい、「多くの日本人は、中国人は