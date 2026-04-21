元参院議員のガーシーこと東谷義和氏が2026年4月20日にインスタグラムを更新し、参院議員会館に招待されたことを報告した。「ほんまはここに居てるはずやってんなー」ガーシー氏は22年にNHK党（当時）から参院選に比例区で立候補して当選したものの、滞在先のドバイから帰国せずに登院拒否を続け、23年3月に除名処分となった。除名に伴い、当時NHK党で現在無所属の齊藤健一郎氏が繰り上げ当選した。ガーシー氏はインスタグラムに「