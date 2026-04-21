大分県にある日出生台演習場で行われていた戦車の射撃訓練中の事故で、3人の隊員が死亡し1人が負傷した事故について、陸上自衛隊トップの荒井正芳陸上幕僚長は臨時の記者会見で「地元をはじめとする国民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけして誠に申し訳ございません」と謝罪しました。また、事故で亡くなった隊員の氏名について、西部方面戦車隊所属の、▼濱邊健太郎2等陸曹（45）、▼高山新吾3等陸曹（31）、▼金井効三3等陸曹（30