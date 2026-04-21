ソウル共同】韓国警察は21日、資本市場法違反（詐欺的不正取引）の疑いで、人気男性グループBTSを擁する大手芸能事務所「HYBE（ハイブ）」の創業者、房時赫氏の逮捕状を請求した。聯合ニュースが伝えた。聯合によると、房氏はハイブの前身「ビッグヒットエンターテインメント」が上場を控えた2019年、同社株を持つ投資家らに上場計画はないと偽り、側近が関わる会社に株を売却させた疑いが持たれている。上場後に売却差益と