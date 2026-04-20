《『カサブランカ』は、今の時代を生きる人間という存在そのものへの讃歌です。1日の終わりに灯した祈りが思いやりとなって、遠い空の下まで届くやさしい世界へつながることを願っています》【写真】2026年にライブ開催を告知、どんどん若返る明菜の最新ビジュ自身の新曲について、こうコメントした中森明菜。3月30日から、テレビ東京系で平日の夜に放送されている経済ニュース番組『ワールドビジネスサテライト』の新しいエンデ