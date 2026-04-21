友達との贅沢時間でも自分へのご褒美でも、「アフタヌーンティー」は憧れです。しかし数年前まで5,000〜6,000円でしたが近年1万円を超えるところが増えてきました。プチご褒美にするにはハードルが高すぎる時代です。そんな中3,000円台で楽しめるアフタヌーンティーがあったら……? しかもそれがロイヤルホストの人気メニューで構成されたものだったら……? ロイヤルホスト1店舗のみで提供されているアフタヌーンティーを体験して