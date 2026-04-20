とんこつラーメンの聖地といえば福岡だ。ここ数年で、バリエーション豊かなラーメン店も増えつつあり、それらをまとめた「非とんこつ」なる言葉も聞かれ始めたが、いまだに「福岡県民に聞いた好きなラーメン店」などのランキングでは、上位はほとんどとんこつラーメンが占める。そんな地で、味噌ラーメンを看板に掲げた人物がいる。「博多 文福」の店主・島津智明氏だ。前編記事『一風堂で20年超働いていた店主が作る1杯…《とんこ