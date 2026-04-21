お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二（49）が21日、都内で行われた『ヨード卵・光 新CM発表会』に登場。卵のCMに出演することになり、「いつかは来ると思っていたけど、ついに来たねって感じあった」と喜びを語った。【写真】「なんて50年だ！」公開された小峠とヨード光のヒストリー『ヨード卵・光』は、今年で発売50周年を迎え、今年50歳を迎える小峠英二が新CMキャラクターに就任。CMでは、小峠が額に『ヨード卵・光』のシ