【論語】『不惑』『知命』の意味とは？孔子が説いた人生の節目と成長のプロセス 孔子が振り返る「人生の6つのステージ」全文と現代語訳 子（し）曰（いわ）く、吾（われ）十有五（じゅうゆうご）にして学（がく）に志（こころざ）す。三十（さんじゅう）にして立（た）つ。四十（しじゅう）にして惑（まどわ）ず。五十（ごじゅう）にして天命（てんめい）を知（し）る。六十（ろくじゅう）にして耳（みみ）順（したが）