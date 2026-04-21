【モデルプレス＝2026/04/21】Netflixは「ガンダム」シリーズ初となる実写映画の製作開始を発表。4月よりオーストラリアのクイーンズランド州にて撮影が開始されている。【写真】ネトフリで実写「ONE PIECE」シーズン2、出演キャスト◆「ガンダム」シリーズ初、実写映画化1979年に放送が開始されたTVアニメ『機動戦士ガンダム』から始まった「ガンダム」シリーズ。ガンダムをはじめとした様々なモビルスーツと呼ばれるロボット兵器