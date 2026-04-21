予想外の出来事にうろたえてしまうことは誰でも1度は経験したことがあるでしょう。とくに小さな子どもがいる家庭では、予想もつかない「事件」が日々勃発するものです。Instagramであずさんが投稿した漫画『あなたは…どんぐり新幹線を…見たことがありますか？』では、ある朝のリビングで起きた衝撃の出来事を描いています。【漫画】『あなたは…どんぐり新幹線を…見たことがありますか？』（全編を読む）それは今から約2年前の