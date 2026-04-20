卓球女子五輪2大会連続メダリストの福原愛（37）が4月17日「このたび、無事に出産いたしました」と、出産を公式サイトで発表した。【もっと読む】石川佳純がパリ五輪キャスター“独り勝ち”の裏で福原愛が姿消す…マイナスイメージすっかり定着福原は2016年9月にリオ五輪台湾代表の江宏傑氏と結婚。17年10月に第1子、19年4月に第2子が誕生。その後、21年に江氏と離婚し、裁判を経て共同親権の形で和解。昨年12月には日本人の一