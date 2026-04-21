新規採用職員による研修用資料のＬＩＮＥ投稿について苦言を呈する福田市長＝２０日、川崎市役所川崎市の福田紀彦市長は２０日の定例会見で、新規採用職員が不特定多数が閲覧できるＬＩＮＥ（ライン）のオープンチャットに研修用資料の写真を投稿し、外部に拡散する事態が起きていたことを明らかにした。情報の取り扱いについて「認識がまだ非常に甘い。意識を深めることをやっていかないといけない」と、全庁的な課題として再発