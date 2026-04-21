二大体脂肪である「皮下脂肪」と「内臓脂肪」はどう違うのか？ つく場所が違う２種類の体脂肪 ひと口に体脂肪と言っても、大きく分けて２種類があります。全身の皮下につく皮下脂肪と、内臓の周りにつく内臓脂肪です。皮下脂肪とは体全体を覆うようにつく脂肪で、外気温や体にかかる圧力を受け止める役割を果たしています。 体全体が太って見えたりぽっちゃりしていたりするのは、この皮下脂肪が原因です。それに対して、体