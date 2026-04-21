アメリカのIT大手・アップルは20日、ティム・クックCEOが退任し、後任にジョン・ターナス上級副社長が就任すると発表しました。CEOの交代は、創業者のスティーブ・ジョブズ氏が退任した2011年以来、15年ぶりです。アップルは20日、ティム・クックCEOが退任し、ジョン・ターナス上級副社長が9月1日付で昇格すると発表しました。クック氏は退任後、取締役会長に就任し、経営に関わり続けるとしています。クック氏は2011年の就任以降