初夏の訪れを感じるこの季節、珈琲館から心ときめく限定メニューが登場♡南国フルーツを贅沢に使用したホットケーキと、爽やかな味わいの季節限定コーヒーが楽しめます。軽やかで華やかな味わいは、これからの季節にぴったり。ゆったりとしたカフェタイムを彩る新メニューをチェックしてみてください♪ とろじゅわ食感の贅沢ホットケーキ 「トロピカルミックスホットケ