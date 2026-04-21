東京・九段の靖国神社では21日から春の例大祭が始まり、高市首相はこれに合わせて「内閣総理大臣・高市早苗」の名前で供え物の真榊を奉納しました。首相周辺によりますと、23日までの春の例大祭の期間中の参拝は見送る方向だということです。高市首相は自民党総裁に就任する前は、春・秋の例大祭期間中や8月の終戦の日に靖国神社を参拝していましたが、自民党総裁として迎えた去年の秋の例大祭では参拝を見送り、代理人を通じて玉