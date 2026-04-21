音楽ストリーミングプラットフォームのDeezerが、「アップロードされる音楽の44％がAIによって生成されている」と発表しました。Deezer: AI-generated tracks now represent 44% of all new uploaded music - Deezer Newsroomhttps://newsroom-deezer.com/2026/04/ai-generated-tracks-represent-44-of-new-uploaded-music/2026年4月時点で、Deezerには1日あたり約7万5000曲のAI生成音楽がアップロードされており、1日のアップロー