アスレチックス戦でメジャー3位となる8号3戦連発で、気の早い声も上がった。米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地アスレチックス戦に「3番・一塁」で出場。5回に8号2ランを放つなど、7-4の勝利に貢献した。飛距離425フィート（約129.5メートル）の特大弾。22試合で8本塁打、シーズン58本塁打ペースだ。8本塁打は堂々のメジャー3位だが、活躍に反して“放出”を覚悟する米ファンもいる。