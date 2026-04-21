アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの2週間の停戦を延長する可能性は「極めて低い」と述べました。圧力を続けるアメリカに対し、イランは反発していて、2回目の協議が行われるか見通せない状況です。開催地とみられているパキスタンの首都イスラマバードから中継です。イスラマバードは、街の至る所に治安部隊が展開され、厳戒態勢が敷かれています。アメリカとイラン両国の代表団はまだ現地入りしていませんが、開催地とさ