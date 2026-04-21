大学病院を受診した人から、「会計で思ったより高かった」と聞くと、健康保険が使えるのになぜだろうと疑問に思う人もいるでしょう。 しかし、大学病院など一定の条件に当てはまる病院では、通常の診療費とは別の扱いになる費用があります。仕組みを知らないまま受診すると、想定外の出費につながることもあるため、事前に制度を理解しておくことが大切です。 そこで本記事では、大学病院を紹介状なしで受診した場合