Ｆ１が２０日に緊急会議を開催し、投票結果次第で次戦のマイアミ・グランプリ（ＧＰ、決勝５月３日＝日本時間同４日）から大規模なルール変更が実施される可能性が出てきた。今季から導入された新ルールでは、電気エネルギーによる出力比率が大幅に増加されるなど多くの大幅な変更が実行されたが、ドライバーやファンなどから不満が続出。レッドブルのマックス・フェルスタッペンが新規則を理由に今季限りでの引退意向を表明し