東京都港区のJR高輪ゲートウェイ駅に直結する複合施設「高輪ゲートウェイシティ」に設けられた階段状の構造物が、物議を呼んでいる。この構造物は、左右は通常の階段となっているが、中央部分がベンチになっている特殊な作りだ。中央部分は、上から見ると段差が認識しづらく「目の錯覚で段差がわからない」「踏み外しそうで怖い」といった声がSNSなどで広まっている。報道によると、すでに複数人が転倒し、負傷したケースもあると