ユーチューバーのHIKAKINがYouTubeチャンネルを更新し、自身がプロデュースする麦茶『ONICHA』の発表動画について謝罪した。【写真】『ポケパーク』の“ワクワクする”麦茶の神デザインボトル今度はポケモン「ワクワクする麦茶」ヒカキンは麦茶の発表前、1週間にわたり“謎の配信”を続けたことに加えて、これまでの麦茶に関して「地味でワクワクしない」「退屈な飲み物」と表現し、ONICHAについては「日本の麦茶、変えます」