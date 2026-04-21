「母親っ子だった」結希くん京都府南丹市園部町の山中に小学６年生・安達結希くん（11）の死体が遺棄された事件で、京都府警は４月16日、結希くんの養父で会社員の安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。安達家を知る人物たちへの取材によると、結希くんの母親はもともと東京の美容室で働いており、その時期に知り合った男性と結婚。結希くんを出産した。しかし、結希くんが１歳になる頃に離婚。実家のある京都府南丹市に