クウェートがホルムズ海峡封鎖による船舶通航への支障を理由に原油・石油製品の輸出について「不可抗力」を宣言した。20日（現地時間）のブルームバーグ通信などによると、クウェート国営石油公社（KPC）は16日に契約先に送った書信で、契約上の不可抗力条項を発動すると通知した。KPCはその理由について、ホルムズ海峡封鎖のためガルフ海域（ペルシア湾）へのタンカーの出入りがふさがり、すでに約束した物量を適時に合わせるのが