敵地ロッキーズ戦米大リーグのドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でロッキーズと対戦し、6-9で敗れた。試合前には心温まるやり取りも。デーブ・ロバーツ監督は当初、ダルトン・ラッシング捕手を一塁手で起用予定だったが、ライアン・ウォード外野手のメジャーデビューを優先して変更。ラッシングに伝えると、親友のウォードを称える言葉が返ってきたという。この日の試合前、正一塁手のフレディ・フリーマンが妻の出産に