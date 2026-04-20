かつて喘息は「子どもの病気」というイメージが強かったが、近年、大人になってから発症・悪化する「成人喘息」が急増している。この30年で患者数は約3倍にまで増加したとの指摘もあり、いまや現代人の無視できない健康リスクとなった。特に4月・5月は、黄砂や寒暖差、花粉といった複数の要因が重なり、気道への負担が最大化する時期。多忙な現代人が直面する、春の喘息悪化のメカニズムと対策について、クリニックフォアの医師