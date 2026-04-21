岡本和真内野手（２８）を擁するブルージェイズが飛行機トラブルに見舞われた。チームは敵地ダイヤモンドバックス戦後の１９日（日本時間２０日）夜、エンゼルス戦のためにチャーター機でフェニックスからアナハイムに移動するはずが、まさかの機械トラブルで欠航となり、暗がりの砂漠の高速道路を６時間かけて走り、深夜にオレンジカウンティの宿舎に到着した。お疲れのシュナイダー監督は「まるでノースウェストリーグに戻っ