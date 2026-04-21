入所者への暴行で、職員らが有罪判決を受けた岐阜県羽島市のグループホームについて、市はサービスの提供を3か月間停止する行政処分を行いました。 【写真を見る】ドライヤーで頭を叩いて出血させる…食事残した入所者を大声で責める 元職員らが暴行で有罪判決 岐阜県羽島市のグループホームに行政処分 （柳瀬晴貴記者）「複数の虐待が認定されたグループホームは、閑静な住宅