さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月20日（月）に放送された同番組では、ゲストにバイきんぐ・小峠英二が登場し、飲食店ロケでよくある演出に不満を爆発させた。【映像】バイきんぐ小峠が“納得できない演出”を続々告白！「激混みの竹下通りで…」今回はゲストの小峠が、“毒出しノート”として今吐