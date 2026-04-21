CENTCOM / X（CNN）米海軍は19日、オマーン湾でイラン船籍の船舶を拿捕（だほ）した。米中央軍が公開した映像には、同船に米海兵隊員が接近する様子が映っている。米中央軍によれば、米軍が6時間にわたり再三警告したにもかかわらず、同船が従わなかったため、海兵隊員らが乗り込み、拿捕にいたったという。イラン国営メディアは20日、イランが米軍への報復を誓ったと報じた。