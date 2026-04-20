〈「妻にはこの車を買ったことすら言っていなくて」ド派手なセルシオを実家の車庫に7年間隠し続けて…男性が明かした“ギリギリすぎる二重生活”の実態とは〉から続く汗水垂らしたお金で車を弄り、不便な形に変えていく――その酔狂を日常とする改造車オーナーのまわりには、一体どんな人間ドラマがあるのか。彼らの意外な素顔に迫る。【画像】ミラココアに投じたカスタム費用は約300万円…！ オーナーの「好き」が凝縮されたド