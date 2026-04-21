自民党は、アメリカで開発された最新のAI「Claude Mythos」への対応などを念頭に、政府に対し高度化するサイバー攻撃への対策強化を求めました。【映像】最新のAIへの対策強化を求めた自民党自民党平前デジタル大臣「アンソロピック社から発表されたミトスというAIが、人間の力では見つけることのできなかったシステムの脆弱性を見つけることができる、さらにはそれを悪用しようと思えば攻撃にも使える」自民党の国家サイバー