米ノースカロライナ州の中学校に隣接する公園で、10代のけんかが銃撃に発展して2人が死亡、5人が負傷した/Erik Verduzco/AP（CNN）米ノースカロライナ州の中学校に隣接する公園で、10代のけんかが銃撃に発展して2人が死亡、5人が負傷した。ウィンストン・セーレム警察が20日に明らかにした。若者の暴力や争いが銃撃に発展する事態に対して警察などが懸念を強める中で起きた事件だった。警察の記者会見によると、現地時間の午前9時5