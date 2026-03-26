マンネリ気味のコーデに変化をつけるなら、ストライプ柄を取り入れるのがおすすめ。なかでも、爽やかさと清潔感を兼ね備えた「ブルー × ストライプ」は、大人コーデにもすっとなじむのが魅力です。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、今チェックしておきたいストライプ柄の大人気アイテムをご紹介します！ センスの光るスタッフコーデにも注目です。 一枚でも羽織でも、着こなしの