2024年に配信され、世界中で大ヒットしたドラマ『SHOGUN 将軍』。シーズン2の撮影が2026年1月より開始されていることが明らかになり、注目を集めている。【写真あり】「めちゃ凛々しい」『SHOGUN2』の映像に登場した目黒蓮真田広之が主演『SHOGUN 将軍』『SHOGUN 将軍』は真田広之が主演を務め、ハリウッドで製作された戦国スペクタクル・ドラマシリーズだ。他にも浅野忠信や二階堂ふみ、『ワイルド・スピード／ジェットブレイク