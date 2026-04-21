戦争60日ルール＝4月末までにトランプ氏は議会の同意を得られるか 米国には、大統領が議会の事前承認なしに軍を戦闘状態に投入できるのは最大60日間までとする「戦争60日ルール」がある。60日が経過するまでに、議会が戦闘継続を承認する、もしくは正式な戦争宣言を行うなどの形で同意しない場合、原則として、大統領は軍を撤退させなければならない。 この60日ルールは、「戦争権限法（War Powers Resolution