お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が１８日深夜に放送されたテレビ東京系バラエティー「ゴッドタン」（土曜・深夜１時５０分）に出演。伊藤はもともと元恋人の「蛙亭」イワクラ、森本サイダー、「ママタルト」大鶴肥満の４人でルームシェアをしていたが、交際のタイミングでイワクラと２人で家を出ていた。番組には元同居人の森本サイダーと大鶴肥満が登場した。森本サイダーは「イワクラと別れてんじゃねーよ！」と伊藤を一