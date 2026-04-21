4月16日午前5時20分頃、仙台市青葉区の中心部でクマが目撃され、その後マンションの裏の茂みに居座りました。午後6時20分すぎに緊急銃猟によりクマは捕獲され、その後駆除されました。住宅街に出没するクマ。どのように対応すればいいのでしょうか。岩手大学農学部准教授の山内貴義氏に聞きます。【写真を見る】住宅街に“125キロのクマ”居座り「冬眠明けが早くなっている」専門家に聞く注意点【ひるおび】全国でクマ出没東北地方